Ganz viel neues Futter für Fans von Extracion-Shootern - Neu + Gratis Games

Wie jede Woche präsentieren wir euch auch heute wieder die Neu & Gratis-Games, unsere News-Sendung zum Wochenende, in der wir euch die Highlights der letzten Woche, die neuen Releases der nächsten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr übers Wochenende und darüber hinaus kostenlos spielen könnt.

Bei den Highlights haben wir diese Woche gleich zwei Extraction-Shooter - von denen keiner jedoch so richtig Punkten kann. Arena Breakout Infinite ist vollgestopft mit Pay2Win und Level Zero Extraction hat noch einige schroffe Ecken und Kanten. Aber auch beim großen Hunt: Showdown 1896 haperts, auf Steam ist die Community gar nicht glücklich über einige Aspekte des neuen Updates.

Artikel: Das neue Hunt: Showdown 1896 stellt einen Steam-Rekord auf, aber viele PC-Spieler sind stinksauer

Bei den Gratis Games ist diese Woche unter anderem Stormgate erschienen, das StarCraft 2 als ganz großes Vorbild nimmt. Tja, nur leider wird ihm dieser Vergleich zum Verhängnis, denn so richtig kommt es leider nicht an die Stärken des Meisterwerks heran. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test-Video.

Video: Stormgate - Test-Video zur Early-Access-Version der Strategie-Hoffnung

Was spielt ihr am Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare!