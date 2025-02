Gatling im Teleshopping: Einer der aktuell besten Shooter wird im Werbespot so richtig kreativ

Mit einem ungewöhnlichen Teleshopping-Werbespot liefert der gefeierte Multiplayer-Shooter The Finals einen weiteren Teaser für die kommende Season 6 ab. Im VHS-Stil der 80er und 90er Jahre wird die M134 Gatling-Kanone enthüllt sowie diverse taktische Gadgets und ein ballistisches Messer. Noch ist unklar, welche Klasse die neue Minigun künftig einsetzen darf.

Der Spot des »Nuclear Family Channel« trieft nur so vor beißender Satire und schwarzem Humor. Am Ende wird sogar als Gag eine taktische Atomrakete fürs Wohnzimmer gezeigt. Hinter dem Video steckt die fiktive Firma Alfa Acta, die sich offenbar bald als neuer Sponsor für die Arenakämpfe von The Finals positionieren wird.

Auf YouTube feiern Fans die Machart des Trailers, hier einige Stimmen aus der Community:

.● »Können wir kurz dieses Meisterwerk von einem Werbespot würdigen?« - masonleblanc6726

● »Die coolste Vorstellung einer neuen Waffe ever« - Jyzoma

●»Gebt den Machern dieses Videos gefälligst eine Gehaltserhöhung« - jamierykros2832