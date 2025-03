Happy Gilmore 2: 30 Jahre nach der Kult-Komödie mit Adam Sandler bringt Netflix nun die Fortsetzung

​Der erste Teaser-Trailer zu Happy Gilmore 2 wurde kürzlich veröffentlicht und verspricht eine humorvolle Fortsetzung des Kultklassikers von 1996.

Adam Sandler schlüpft erneut in die Rolle des unkonventionellen Golfers Happy Gilmore, der nach längerer Auszeit auf den Golfplatz zurückkehrt. An seiner Seite sehen wir bekannte Gesichter wie Julie Bowen als Virginia und Christopher McDonald als Shooter McGavin. Der Trailer zeigt zudem zahlreiche prominente Cameo-Auftritte von Golfstars wie Rory McIlroy, Justin Thomas und Bryson DeChambeau sowie von Promis wie Musiker Bad Bunny und NFL-Star Travis Kelce.

Dass Happy in all den Jahren nichts verlernt hat, beweist er am Ende des Trailers, als er mit einem Schlag ein Loch in einen Golfsimulator reißt. Happy Gilmore 2 wird am 25. Juli 2025 auf Netflix veröffentlicht.