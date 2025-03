Hell is Us verzichtet trotz Open World auf Karte und Quest-Marker, so sollt ihr sie erkunden

Hell is Us wirkt auf den ersten Blick wie ein Soulslike in einer postmodernen Zukunft, doch dahinter steckt mehr. Vor allem wie ihr diese Welt erkunden, will das Entwicklerstudio auf eine ganz eigene Art angehen. Denn obwohl ihr eine offene Welt erkunden könnt, verzichtet es bewusst auf Quest-Symbole und eine klassische Weltkarte. Um euch hier zurechtzufinden, müsst ihr euch auf eure Intuition verlassen und auf die Informationen, die ihr aus der Umgebung oder von NPCs gewinnt.

Das kann auch mal eine Karte sein, aber die will dann auch verstanden werden und kaut euch das Questziel nicht einfach vor. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, seht ihr im neuen Gameplay-Video. Dort wird auch die Atmosphäre gut eingefangen und ihr bekommt einen Eindruck von den Kämpfen, die relativ knifflig sein sollen. Es wird im Übrigen keine komplette freie Open World, sondern laut der Entwickler nur eine Semi-Open-World. Wir rechnen also eher mit mehreren offenen Bereichen als einer zusammenhängender Welt.