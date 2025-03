Himmelsrand mit Freunden erkunden? Das von Fans gefeierte Elder-Scrolls-Brettspiel kommt auf Deutsch

Noch dieses Jahr bekommt The Elder Scrolls ein neues Brettspiel, das sich an Kenner, Koop-Freunde und Experten richtet. Wie in den berühmten Rollenspielen sollt ihr auch hier eine offene Welt bereisen können, nur eben in etwas abstrakterer Form und wahlweise zusammen mit bis zu drei Freunden. Dabei steht euch nicht nur eine der zahlreichen Regionen von Tamriel offen, sondern gleich mehrere. Von Schwarzmarsch über Cybrodiil bis hin natürlich nach Himmelsrand ganz im Norden. Es gibt für jede Region sogar eine eigene Provinzkarte und unterwegs gibt es zufällige Ereignisse, denen ihr über den Weg laufen könnt – gekämpft wird natürlich auch und eine Story, der ihr in mehreren Abenteuern auf den Grund geht.

Das ganze lauft erstaunlich komplex ab und daher wird es euch freuen zu hören, dass offiziell eine deutsche Übersetzung bei Frostedgames in der Entwicklung ist. Das wird auf jeden Fall helfen, dieses Rollen- und Strategiespiel besser in den Griff zu kriegen. Auf der bekannten Bewertungs-Webseite Boardgamegeek steht The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era bei überragenden 9,2 Punkten – allerdings wurden bislang noch unter 1.000 Bewertungen überhaupt abgegeben.

Das Spiel solll noch im ersten Quartal 2025 erscheinen, die deutsche Version im späteren Verlauf des Jahres. Derzeit läuft auch eine Aktion, durch die ihr mit einer Anmeldung für den Newsletter einen Code bekommt, um bei einer potenziellen Vorbestellung einige Spielmaterialien kostenlos in besserer Qualität zu erhalten.