Im April wird wieder gedealt - zumindest bei How to Sell Drugs Online (Fast). Denn am 08.04. startet die deutsche Comedyserie rund um den gewerbsmäßigen Drogenverkauf in ihre vierte und letzte Staffel. Ansehen könnt ihr das Ganze beim Streaminganbieter Netflix.

Die Handlung dreht sich um den Nerd Moritz (Maximilian Mundt), der aus seinem Kinderzimmer heraus einen Onlineshop für Drogen aufbaut. Nach Dark und Dogs of Berlin war How to Sell Drugs Online (Fast) die dritte Serie, die der amerikanische Streamingriese Netflix in Deutschland produziert hat.