Im Actionfilm Havoc vom Schöpfer von The Raid schlägt sich Tom Hardy durch die kriminelle Unterwelt

Um den Sohn eines wichtigen Politikers zu retten, muss sich der angeschlagene Polizist Walker (Tom Hardy) in Film Havoc die Tiefen der kriminellen Unterwelt begeben. Im Regiestuhl sitzt Gareth Evans, der vor allem für The Raid 1 und 2 bekannt ist.

Neben Tom Hardy sind in weiteren Rollen ebenfalls zu sehen: Jessie Mei Li (Shadow and Bone), Forest Whitaker (Black Panther), Timothy Olyphant (Hitman - Jeder stirbt alleine), Justin Cornwell (The InBetween), Xelia Mendes-Jones (Fallout), Tom Wu (Fast & Furious: Hobbs & Shaw) und Luis Guzmán (Monte Christo).

Havoc könnt ihr euch ab dem 25. April 2025 auf Netflix im Abo anschauen. Falls ihr auch mal wieder Lust auf einen Kinobesuch habt: Hier sind alle kommenden Filmhighlights 2025.