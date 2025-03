Im Aufbauspiel Aztecs müsst ihr nicht nur Bewohner, sondern auch Götter glücklich machen

In Aztecs: The Last Sun werdet ihr zum Herrscher über Tenochtitlan, der Hauptstadt des Aztekenreiches. Wie für Aufbaustrategie üblich müsst ihr dafür sorgen, dass eure Stadt wächst und gedeiht, indem ihr Ressourcen abbaut, Nahrung produziert und für die Zufriedenheit eurer Bewohner sorgt. Ihr schaltet neue Gebäudestufen frei, erforscht Technologien und reagiert auf die Folgen von zufällig auftretenden Krisen.

Allerdings müsst ihr euch nicht nur um eure Stadt kümmern, sondern auch die Götter mit Ritualen und Opfern zufriedenstellen. Denn nur so könnt ihr das überleben, was in der Nacht auf euch wartet. Aztecs: The Last Sun soll im Sommer 2025 auf Steam erscheinen. Kürzlich hat der Publisher Toplitz das Projekt von Playway übernommen.