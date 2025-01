Im Clip zur bizarren Komödie Hundreds of Beavers verzweifelt ein Trapper an der Biberjagd

Vom Apfelschnapshändler zu einem nicht ganz so erfolgreichen Pelzjäger. Um das Herz seiner Geliebten zu erobern macht sich Jean Kayak (Ryland Brickson Cole Tews) auf die Jagd nach Bibern.

Der Videoclip zu Hundreds of Beavers gibt euch einen kleinen Vorgeschmack auf die »brillianten« Fallen, die der Jäger seiner Beute stellt. Von einem Haufen Mist lassen sich die Biber nämlich nicht so schnell beeindrucken.

Hundreds of Beavers erscheint am 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos und ist mit einer Kritiker-Bewertung von 97 Prozent auf Rotten Tomatoes eine beliebte Komödie. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel.

Falls ihr noch mehr zu den kommenden Kino-Highlights sucht, dann haben wir für euch hier eine Übersicht.