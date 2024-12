Eine der besten Komödien des Jahrzehnts kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht - jetzt hat Hundreds of Beavers einen deutschen Kinostart

Ab dem 13. Februar 2025 in deutschen Kinos: Der Kritiker-Liebling Hundreds of Beavers. Bildquelle: Charybde Distribution

Was passiert, wenn sich ein Pelzjäger mit einer Übermacht an Bibern anlegt? Die überraschend witzige Antwort liefert ein kleiner Indie-Film mit dem passenden Titeln Hundreds of Beavers. Der gilt unter Kritikern und Kino-Liebhabern schon jetzt als absoluter Kult und kann sich mit Höchstwertungen rühmen!

Bei Rotten Tomatoes kommt Hundreds of Beavers zum Beispiel mit einer stolzen Durchschnittswertung von 97 Prozent daher. Und auch Zuschauer zeigen sich mit über 84 Punkten durchaus angetan von dem Slapstick-Spektakel.

Hunderte Biber überfallen 2025 deutsche Kinos

Bisher hat es Hundreds of Beavers allerdings nicht in deutsche Kinos geschafft. Hierzulande fehlt auch auf Streamingdiensten jegliche Spur von dem Film. Wer sich auf das kreative Abenteuer einlassen wollte, musste sich bisher mit der Blu-ray-Fassung begnügen, die erst vor wenigen Wochen offiziell in Deutschland aufgeschlagen ist.

Wer Hundreds of Beavers aber auf der großen Leinwand bestaunen will, sollte sich den 13. Februar 2025 im Kalender anstreichen. Zu diesem Zeitpunkt startet der Film endlich auch in deutschen Kinos und damit circa zwei Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung.

Einen konkreten Eindruck bekommt ihr im offiziellen Trailer - eine deutsche Version findet ihr übrigens exklusiv bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Worum es in Hundreds of Beavers überhaupt geht? Die Geschichte spielt sich während des 19. Jahrhunderts im Mittleren Westen der USA ab. Der ehemalige Apfelschnapshändler Jean Kayak (Ryland Brickson Cole Tews) kommt nach einer Pechsträhne nicht so recht auf die Beine und versucht sich nun als Pelzjäger zu verdingen.

Bei seinen Abenteuern in der Wildnis verliebt er sich in die Tochter eines Pelzhändlers und muss nun das Fell hunderter Biber als Brautgeschenk auftreiben. Die sollte man aber definitiv nicht unterschätzen und es entbrennt ein chaotischer Kleinkrieg im Stil klassischer Slapstick-Cartoons.

Kleines Budget, große Lacher

Dabei sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen, dass in Hundreds of Beavers viel Herzblut, aber verhältnismäßig wenig Geld geflossen sind: Regisseur Mike Cheslik und Hauptdarsteller Ryland Brickson Cole Tews verantworteten beide das Drehbuch, den Schnitt und die visuellen Effekte - mit einem Budget von nur 150.000 US-Dollar.

An dem Ergebnis erfreuen sich jedenfalls Zuschauer und Kritiker, das bisher nicht in allzu vielen gelaufen ist. Trotzdem kommt Hundreds of Beavers weltweit bisher auf ein allemal stattliches Einspielergebnis von 750.000 US-Dollar (via Box Office Mojo). Für eine Low-Budget-Indie-Perle definitiv kein schlechtes Ergebnis.

Ab dem 13. Februar 2025 könnt ihr euch selbst ein Bild von Hundreds of Beavers machen, sobald die moderne Kult-Komödie dann in deutschen Kinos aufschlägt. Falls ihr ein Fan des Genres seid, findet ihr unter den Links oben übrigens auch Neuigkeiten zum Reboot von Die nackte Kanone und Spaceballs 2. Ja, das kommt beides wirklich.