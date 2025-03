Im eiskalten Survivalspiel Permafrost braucht ihr Teamwork oder ihr seid geliefert

In Permafrost seid ihr genau da, wo der Name es vermuten lässt: in einer eiskalten, schneebedeckten Welt voller Gefahren. Diesen könnt ihr euch entweder allein stellen oder im Team mit euren Freunden. Der Voicechat erleichtert euch die Kommunikation dabei ungemein.

Um zu überleben, begebt ihr euch erwartungsgemäß auf Ressourcen-Suche, jagt wilde Tiere und klöppelt wichtige Werkzeuge zusammen. Gemeinsam baut ihr eine Basis auf, in der ihr Nahrung anbauen und euch vor der Kälte schützen könnt und weil Menschen allein nicht immer ausreichen, gibt es auch noch tierische Begleiter.

Jedes Teammitglied hat seinen eigenen Hund, der euch beim Überlebenskampf mit seiner Spürnase und Wachsamkeit zur Seite steht - und natürlich mit wertvollem Inventarplatz. Permafrost erscheint dieses Jahr auf dem PC und kann beispielsweise auf Steam bereits auf eure Wunschlisten wandern.