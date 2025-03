Im gemütlichen Aufbauspiel Town to City erbaut ihr in Minecraft-Optik eure eigene Stadt

Die Macher des Eisenbahn-Aufbauspiels Station to Station haben ein neues Spiel angekündigt. In Town to City sollt ihr genauso gemütlich eure eigene Siedlung aufbauen - vom bescheidenen Weiler zur florierenden Stadt. Präsentiert wird das Ganze in der aus Minecraft bekannten, würfeligen Voxel-Optik.

Neben euren eigenen ästhetischen Ansprüchen müsst ihr in Town to City auf die Bedürfnisse eurer Einwohner sowie die wirtschaftliche Entwicklung eurer Siedlung im Blick haben. Ein Releasedatum für das einladende Aufbauspiel gibt es noch nicht, ihr könnt es allerdings jetzt schon bei Steam auf eure Wunschliste setzen.