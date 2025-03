Im neuen Aufbauspiel High Above errichtet ihr gemütliche Zufluchtsorte, um dem Alltag zu entfliehen

High Above ist ein neuer Vertreter des Trends gemütlicher Aufbauspiele, die mehr mit Atmosphäre als mit tiefgehender Strategie punkten wollen. In High Above errichtet ihr Balkone und Dachterassen über den Wolken und weit weg vom Trubel der Stadt. Mit jeder Menge Möbeln und Dekorationen gestaltet ihr die zunächst leeren Flächen und Räume dann zu gemütlichen Rückzugsorten nach eurer Vorstellung um. Vorgaben, Ziele und Beschränkungen gibt es dabei nicht. Während ihr vor euch hin baut, geht die Sonne auf und unter und eure Dächer werden von Vögeln und Katzen besucht.

High Above stammt von einem Solo-Entwickler und soll 2025 auf Steam erscheinen. Ein genaues Releasedatum gibt es noch nicht.