In Tenet of the Spark könnt ihr nahtlos zwischen drei Zeitlinien zu wechseln – der Gegenwart, dem Wikingerzeitalter und der Aztekenwelt. Boxer Will nutzt seine magischen Zeitreisefähigkeiten, um seine Schwester zu retten. Dazu vermöbelt er reihenweise Gangster. Indem ihr je nach Situation zwischen den Epochen hin- und herspringt, erhaltet ihr besondere Fähigkeiten und Vorteile im Kampf.

Bildergalerie: So sehen die verschiedenen Zeitebenen aus

Nahkämpfe erinnern stark an das stilbildende Sifu, sollen wohl aber nicht so knifflig ausfallen. Wills Fähigkeiten baut ihr in einem dreiteiligen Talentbaum aus. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Tenet of the Spark wurde bisher nicht bekannt gegeben. Ihr könnt den Debüt-Titel des Indie-Studios Roar Games aber bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen.