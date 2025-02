Im Survival-Shooter Minsk sammelt ihr Ressourcen in den verlassenen Städten einer zerstörten Welt

In Minsk wurde die Welt von einem giftigen Nebel überrollt - und den Monstern, die ihn bewohnen. Ihr seid als Roboter in den mit toxischen Gasen gefüllten Städten unterwegs und sammelt überlebenswichtige Ressourcen für euren menschlichen Erbauer. Neben Kämpfen, Erkundung und Ressourcenmanagement soll aber auch die Geschichte von Mensch und Roboter in der zerstörten Welt eine große Rolle spielen.