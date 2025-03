Im Thriller »Drop« wird ein romantisches erstes Date zum nervenaufreibenden Albtraum

Du wolltest eigentlich nur ein schönes erstes Date haben und dann wird plötzlich deine gesamte Familie bedroht? So ergeht es der Hauptfigur im neuen Film Drop (deutsch: Drop: Tödliches Date), der hierzulande am 17. April 2025 in den Kinos erscheint.

Darum geht's genau: Dating ist eine heikle Sache, das muss Witwe Violet (Meghann Fahy) am eigenen Leibe erfahren. Denn ihr erstes Treffen nach Jahren endet in einem Kampf auf Leben und Tod. Ein Unbekannter sendet Violet plötzlich Nachrichten auf ihr Handy und droht damit, ihre Schwester Jen (Violet Beane) und ihren Sohn Toby (Jacob Robsinson) umzubringen, wenn sie nicht seine Anweisungen befolgt. Jeder in ihrer Umgebung könnte der Erpresser sein, sogar ihr Blinddate Henry (Brandon Sklenar).

Im Regiestuhl sitzt Christopher Landon, der bereits für Filme wie Happy Deathday 2U und Paranormal Activity: Die Gezeichneten bekannt ist. Das Drehbuch schreiben Jillian Jacobs (Fantasy Island) und Chris Roach (Non-Stop).

