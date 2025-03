Im Trailer zum Survivalspiel The Alters spielen The Alters The Alters und ja, das ist verwirrend

The Alters ist eine innovative Mischung aus Survival, Abenteuer und Basenbau. Ihr schlüpft in die Rolle von Jan Dolski, der alternative Versionen von sich selbst erschaffen hat, den sogenannten Alters, um von einem lebensgefährlichen Planeten zu entkommen. Dafür sammelt ihr Rohstoffe in der Außenwelt, interagiert mit euren selbsterschaffenen »Freunden« und errichtet eine bewegliche Basis.

In dem neuen Trailer könnt ihr dabei zusehen, wie die Alters selbst The Alters spielen. Das endet natürlich im Chaos, aber seht am besten einfach selbst.