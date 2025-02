In der Komödie Friendship freundet sich ein Nachbar mit Paul Rudd an und wird böse überrascht

In Friendship bringt eine anfänglich tolle Freundschaft, das Leben vieler Menschen gehörig durcheinander. Craig (Tim Robinson) möchte unbedingt mit seinem Nachbar (Paul Rudd) befreundet sein und setzt alles daran in seiner Gunst zu steigen. Als er von Brian jedoch nach ein paar schönen Abenden abserviert wird, beginnt das Chaos.

Neben Tim Robinson und Paul Rudd besteht der Cast unter anderem aus: Kate Mara (Fantastic Four, Shooter), Josh Segarra (Arrow, Scream 6), Meredith Garretson (Resident Alien, The Offer) und Jack Dylan Grazer (Es, Shazam!).

Im Regiestuhl sitzt Andrew DeYoung (The Decameron, Would It Kill You to Laugh?), der ebenfalls das Drehbuch schrieb. Der Film feierte bereits 2024 beim Toronto International Filmfestival seine Premiere.

Im May 2025 soll der Film in Deutschland erscheinen, wann genau ist noch nicht bekannt.

