In Patch 8 wird Baldur's Gate 3 von Todeskleriker und Sternendruide aufgemischt

12 neue Subklassen finden mit Update 8 Einzug ins Rollenspiel. Jetzt stellt Larian vier davon im Video vor, damit ihr wisst, was euch beim nächsten Durchgang erwartet.

Das Video ist eines von drei, die auf den Release der neuen Version von Baldur's Gate 3 vorbereiten. Wann genau das sein wird, ist derweil unbekannt. Es kann aber nicht mehr lange dauern, läuft doch schon seit einer Weile ein Stresstest für den Patch.

Jetzt zeigen die Entwickler erstmals Gameplay der folgenden vier Subklassen:

- College of Glamor Barde

- Path of Giants Barbar

- Death Domain Kleriker

- Circle of the Stars Druide

Na, Lust auf eine der neuen Klassen bekommen, die ihr im nächsten BG3-Durchgang ausprobieren wollt? Dann vergesst nicht, die Tipps von RPG-Expertin Steffi zu beachten!