In Raev baut ihr nicht nur eine Stadt auf, sondern gleich ein ganzes Fantasy-Königreich

Für 2026 wurde eine neue Städtebausimulation angekündigt. Raev: Kingdom on the Distant Shores verspricht ein malerisches Strategieerlebnis, in dem ihr die Führung über euer eigenes Königreich übernehmt, das von anthropomorphen Tierwesen bewohnt wird.

Dabei fangt ihr mit einer kleinen Siedlung an und erweitert sie nach und nach zu einer ausgewachsenen Städtelandschaft. Eure Ortschaften erstrecken sich dabei über mehrere Biome mit verschiedenen Terrains, die ihr unterschiedlich angehen müsst. Dafür stehen euch die fleißigen Händ- äh Pfoten eurer Untergebenen zur Seite. Sie sammeln Ressourcen und scouten die Umgebung, wobei auch Rollenspielelemente zum Vorschein kommen sollen.

Ein konkretes Release-Datum hat Raev noch nicht erhalten, aber ihr könnt euch den Titel bereits auf Steam für 2026 vormerken. Bisher wurde es nur für den PC angekündigt.