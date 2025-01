In Sniper Elite: Resistance fällt ein Gegner nach dem anderen unserem Gewehr zum Opfer

In Sniper Elite: Resistance lässt uns die Wahl, wie wir uns den Gegner stellen wollen. Der erfolgsversprechendste Weg ist zwar leise und unbemerkt, eine rapidere Variante ist aber auch legitim. Wir haben uns in den zehn Minuten Gameplay für eine gesunde Mischung entschieden. Meist wird aus sicherer Entfernung mit dem Scharfschützengewehr geschossen, um sich die bekannten Xray-Kill-Cams anzugucken, mal achten wir weniger auf unsere Umgebung und ballern auf alles, was sich bewegt.