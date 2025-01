In Star Wars: Skeleton Crew steckt ein bisschen Fluch der Karibik

Dass es in Skeleton Crew auch um Weltraumpiraten geht, ist natürlich bekannt, doch es gibt sogar eine direkte Verbindung zu den karibischen Pendants aus dem Hause Disney.

In einem gut fünfminütigen Video geben einige Schöpfer der Serie einen tieferen Einblick in die Entstehung und verraten, welche Inspirationsquellen in Skeleton Crew eingeflossen sind. Für den Visual Effects Supervisor John Knoll ist es Fluch der Karibik, da er an den ersten drei Filmen beteiligt war. »Ich habe eine Schwäche für Piraten-Filme«, erklärt Knoll. Deswegen finden sich in der Serie auch Enter-Röhren und Waffen, die optisch an Steinschlosspistolen aus der Zeit der Piraten erinnern.

Ihr könnt die komplette 1. Staffel von Skeleton Crew auf Disney Plus streamen. Schon gemacht? Dann findet ihr in unserer Übersicht alle Infos zu den kommenden Star-Wars-Serien.