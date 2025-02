It Was You schickt euch mit 11 Freunden und realistischem Sprach-Chat ins Grusel-Haus

Ein neues Horrorspiel namens It Was You lässt euch bald kaltblütige Morde aufdecken - wenn ihr denn lang genug überlebt! Im Multiplayer mit 5 bis 12 Spielerinnen und Spielern spielt ihr als Detektiv oder Killer, wobei eure Rolle nur euch bekannt ist. Als Detektive nutzt ihr Tools wie spezielle Lupen, um das Verbrechen aufzudecken Als Killer manipuliert ihr Tatorte, indem íhr etwa Fingerabdrücke entfernt, und habt es natürlich auf das Leben der Ermittler abgesehen.

Ebenfalls besonders: Die Geräusche im Spiel werden realistisch simuliert, auch eure Gespräche. Wenn ihr euch zum Beispiel mit jemandem unterhaltet, der neben euch steht, könnt ihr von anderen in der Nähe belauscht werden. Zieht ihr die Tür zu, dann ist euer Dialog viel dumpfer und leiser. Das System sollt ihr auch für falsche Fährten nutzen können.

Noch hat It Was You kein Release-Datum, es soll irgendwann im Lauf von 2025 bei Steam erscheinen.