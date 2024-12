Jason Statham bringt explosive Festtagsstimmung im Weihnachts-Event von World of Tanks

In wenigen Tagen starten die Holiday Ops in World of Tanks. Das Ingame-Event bietet nicht spezielle Kampfmissionen und Belohnungen, sondern lässt auch Schauspieler Jason Statham am Geschehen teilnehmen. Wie jedes Jahr leitet eine bekannte Persönlichkeit in einem aufwändigen Trailer die Festtage ein - Stars wie Arnold Schwarzenegger und Mila Jovovich sind bereits aufgetreten, jetzt ist Statham an der Reihe.

Im Trailer verkörpert er das Stunt-Double des Weihnachtsmanns - ihr könnt ihn aber auch im Spiel begegnen. Das Event startet am 6. Dezember 2024 und endet am 13. Januar 2025, ihr habt also über einen Monat Zeit, die Aufgaben abzuschließen.