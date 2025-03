Jetzt gibt's 10 Minuten aus Death Stranding 2 und darin steckt überraschend viel Metal Gear

Der neue Trailer zu Death Stranding 2 liefert in zehn Minuten nicht nur filmreife Einblicke in die postapokalyptische Spielwelt und die herzergreifende Handlung, sondern auch überraschend viele Anspielungen auf Hideo Kojimas Metal-Gear-Vergangenheit.

Vom futuristischen Schiff DHV Magellan, das optisch an Metal Gear REX erinnert, bis hin zu einem mysteriösen neuen Charakter namens Neill, der Solid Snake stark ähnelt, steckt der Trailer voller nostalgischer Details. Gleichzeitig zeigt er frische Gameplay-Mechaniken wie dynamisches Wetter und riesige Kaiju sowie ein Staraufgebot mit Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker. Auch der deutsche Regisseur und Schauspieler Fatih Akin (Gegen die Wand, Der goldene Handschuh) ist mit an Bord.

Die Geschichte setzt elf Monate nach dem ersten Teil an und verspricht jetzt schon eins der Story-Highlights 2025. Death Stranding 2 erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5 – Fans können sich also schon mal den Sommer freihalten!