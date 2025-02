Keine Gnade: Wir jagen in Monster Hunter Wilds den dicken Doshaguma

Nachdem wir in Monster Hunter Wilds bereits den Chatacabra im Blitztempo mit dem Großschwert in seine Einzelteile zerlegt haben, geht's nun einem dickeren Biest an den Kragen: dem Doshaguma. Weil der pelzige Kollege ordentlich zulangt, haben wir uns dieses Mal für die Waffe Schwert & Schild entschieden. Damit können wir nicht nur schnell zuschlagen, sondern auch fix blocken, ausweichen und mit einer perfekt getimten Parade einen Machtkampf auslösen – aber seht am besten selbst:

05:15 Machtkampf mit dem Doshaguma