Kingdom Come 2: Wir brauen einen Trank, mit dem wir unsere Skillpunkte zurücksetzen

In Kingdom Come: Deliverance 2 verbessert ihr wie für ein Rollenspiel üblich diverse Fähigkeiten, die euch etwa zu einem besseren Krieger, Diplomaten oder Dieb machen. Ihr erlernt außerdem Perks in verschiedenen Kategorien, die euch praktische Vorteile beim Kämpfen, Reden und Schleichen verleihen.

Doch was, wenn ihr den falschen Perk ausgewählt habt, oder eure Punkte komplett neu verteilen wollt? Dann stellt ihr ein Wasser der Lethe her. Dafür braucht ihr nur etwas Tollkirsche, Wermut und Bilsenkraut. Wie ihr den Trank genau herstellt, zeigt euch unser Video.