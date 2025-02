Kingdom Come 2: Wir schleichen durch ein Lager und klauen, was das Zeug hält

In Kingdom Come: Deliverance 2 steht euch die ganze Welt offen, allerdings längst nicht alle Türen und Schlösser. Doch dagegen helfen Taschendiebstahl und Schlossknacken. Beides ist allerdings illegal und ihr solltet euch keinesfalls erwischen lassen. Deshalb achten wir im Video genau darauf, dass wir bei unserer Diebestour nicht beobachtet werden. Denn sonst stehen wir schnell am Pranger.