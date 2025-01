Komplexe Straßenbau-Simulation mit Endzeit-Flair und viel Physik: Roadcraft hat jetzt einen Release

Im neuen Gameplay-Trailer von Roadcraft aus dem Hause Saber Interactive bekommen wir weitere Einblicke in die Simulation, die euch ans Steuer verschiedenster Bau-Fahrzeuge setzt. Dabei bahnt ihr euch nicht nur den Weg durch unwegsames Gelände, sondern macht jenes unter Einsatz verschiedener Maschinen wieder passierbar.

So nehmt ihr euch von Naturgewalten zerstörten Gebieten an, die von Überschwemmungen oder Sandstürmen heimgesucht wurden. Ihr befestigt Straßen und Brücken und baut so verloren gegangene Infrastrukturen wieder auf, müsst dabei aber auch euer Ressourcen-Management im Auge haben. Ihr seid nämlich auch für den Transport eurer Baumaterialien verantwortlich.

Peter Bathge hat die neuartige Aufbau-Simulation der Mudrunner-Macher für euch bereits genauer unter die Lupe genommen.

Mit dem neuen Video wird jetzt auch das Release-Datum von Roadcraft bekanntgegeben. Ab dem 20. Mai könnt ihr auf der PlayStation, der Xbox und dem PC ordentlich Schlamm und Trümmer durch die Gegend schieben. Vorbestellen könnt ihr schon jetzt, zum Beispiel auf Steam. Wenn ihr eine physische Version erwerbt, erhaltet ihr zudem den Fahrzeug-DLC Aramatsu Bowhead 30T, einen raupenbetriebenen Muldenkipper.