Konkurrenz für Arma und Squad: Taktik-Shooter '83 von Realismus-Experten kündigt sich neu an

'83 ist nicht tot! Der Multiplayer-Taktik-Shooter wurde ursprünglich vom mittlerweile geschlossenen Studio Antimatter Games entwickelt (parallel zur Rückkehr von Project I.G.I.), dann folgte 2023 die Studioschließung, doch durch diverse Übereinkünfte soll das Spiel nun doch erscheinen. Und das ist Grund zur Freude, denn an '83 arbeiten zig Veteranen der alten Rising-Storm- und Red-Orchestra-Spiele.

'83 will taktische Multiplayer-Gefechte während der Hochphase des Kalten Kriegs bieten, die in Sachen Realismus gerade so weit gehen, dass der Spielspaß nicht auf der Strecke bleibt. Eben wie Rising Storm damals. Das Spiel soll 2025 in Steams Early Access wandern, der Trailer vermittelt aber schon mal einen ersten Eindruck.