Launch-Trailer zu The Division 2: Vor ganz genau 6 Jahren begann eine neue Ära der Loot-Shooter

Ubisofts Loot-Shooter The Division 2 wird heute sechs Jahre alt und das wird gefeiert.

Während ihr euch nochmal kurz mit dem Launch-Trailer in die Vergangenheit begebt, verraten wir euch, was euch in der Gegenwart erwartet.

Vom 12. bis 18. März 2025 wird in- und außerhalb des Spiels gefeiert. Sobald ihr euch ins Spiel einloggt, erhaltet ihr das Anniversary Backpack als Geschenk. Der Rucksack zeigt euer SHD-Level an. Während des Event-Zeitraums erhaltet ihr für alle Aktivitäten die fünffachen Erfahrungspunkte.

Auf Twitch erwartet euch außerdem eine Drop-Kampagne vom 10. bis zum 24. März 2025, bei der ihr Skins, Kisten und weitere Belohnungen durch Zuschauen erhalten könnt.