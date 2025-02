Lego-Fans aufgepasst: Anfang März erscheint ein neues Set zu Horizon Zero Dawn

Die Kooperation zwischen Sony und dem Klemmbausteine-Hersteller Lego trägt weiter Früchte. Im November 2024 erschien mit Lego Horizon Adventures ein vollumfängliches Videospiel, in dem ihr euch als Klemmbau-Aloy mit Klemmbau-Robo-Dinos anlegt. Doch schon lange davor gab es ein Set zu Horizon Zero Dawn, das von Lego auf den Markt gebracht wurde. Dieses Set zum ikonischen Robo-Langhals schindete auch durchaus Eindruck, richtete sich aber eben eher an Leute, die ihre Bauten gerne ausstellen.

Mit dem neuen Set bedient Lego nun aber wieder vorrangig ein jüngeres Publikum und liefert ein Paket, in dem gleich zwei eindrucksvolle Kreaturen aus den Spielen stecken. Hier könnt ihr euch den gefährlichen Sägezahn und krabbenartigen Panzerwanderer zusammenbauen und falls Bedarf besteht auch damit spielen.

Das neue Set besteht aus 768 Teilen, richtet sich an Kinder ab 9 Jahren und kostet bei Lego 45 Euro.