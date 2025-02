Lego präsentiert ein beeindruckend großes Dinosaurier-Skelett fürs Wohnzimmer

Am 15. März kommt ein neues Lego-Set in die Läden, über das sich Fans von Dino, Museen oder einfach nur Jurassic World freuen könnten. Der Spielzeugwarenhersteller hat sich an ein wirklich riesiges T-Rex-Skelett gewagt, das über einen Meter lang ist. Mit exakt 3.145 Teilen und einem stolzen Preis von 250 Euro insgesamt aber auch kein ganz günstiges Vergnügen. Wer trotzdem zugreifen will, kann sich dieses zumindest im Video beeindruckende Set in die Wohnung stellen und damit ein wenig Museums-Atmosphäre versprühen.