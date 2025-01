Master of Orion meldet sich überraschend zurück und will statt dem PC euren Spieltisch erobern

Master of Orion ist einer der größten Wegbereiter der 4X-Strategiespiele. Die beliebte Mischung aus Erkundung, Expansion, Ausbeutung und Eroberung soll jetzt auf den Spieltisch gebracht werden.

Im Teaser-Video bekommt ihr einen Vorgeschmack auf das, was ihr von der Master of Orion: Ad Astra erwarten könnt: Ihr führt eine der ikonischen Rassen aus dem MoO-Universum zur Spitze des Orion-Sektors, in dem ihr die Galaxie erkundet, Ressourcen sammelt und euch in militärischen Auseinandersetzungen gegen eure Kontrahenten durchsetzt. Auch Wirtschaft, Technologie und Diplomatie spielen eine wichtige Rolle bei eurem Einfluss auf den Sektor - So wie 4X es eben vorsieht.

Finanziert wird der Spaß durch Crowdfunding auf Gamefound.com. Doch falls sich jetzt Sorgenfalten auf eurer Stirn abzeichnen, haben wir Entwarnung für euch: Das angepeilte Ziel von 40.000 US-Dollar ist schon lange überschritten und der Zähler steht zum Zeitpunkt dieses Artikels bei knapp 287.000 US-Dollar.