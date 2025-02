Mit Blood Bar Tycoon werdet ihr zum Manager einer Kneipe voller Vampire

In Blood Bar Tycoon seid ihr nur dem Augenschein nach ein harmloser Bar-Besitzer. Denn in Wirklichkeit betreibt ihr eine Kneipe für Vampire und sorgt dafür, dass die Blutsauger ihre spezielle Diät erhalten. Im Keller eurer Bar befindet sich ein Gefängnis, in dem ihr Menschen einsperrt um eure Vampirkunden mit ihnen zu ernähren. Bei aller Blutlust müsst ihr jedoch vorsichtig sein. Wird bekannt, dass in eurem Etablissement Vampire verkehren, brennen möglicherweise Vampirjäger eure Bar nieder!

Blood Bar Tycoon ist seit dem 4. Februar auf Steam verfügbar und aktuell noch als Einführungsangebot 20 Prozent günstiger zu haben. Die Steamreviews fallen zu 79 Prozent positiv aus, kritisiert werden unausgereifte Bau- und Fortschrittssysteme.