Mobland: Guy Ritchie versammelt in der neuen Gangster-Serie Stars wie Tom Hardy und Pierce Brosnan

Regisseur Guy Ritchie hat ein Faible für oft leichtfüßige Gangster-Dramen und sein Stil ist auch in der neuen Serie Mobland von der ersten Sekunde an klar zu erkennen. Ja, richtig gelesen: Serie, kein Film. Sehen könnt ihr Mobland ab dem 30. März 2025 nur, wenn ihr ein Abonnement für Paramount Plus habt.

Worum geht's? In Mobland begleiten wir Harry (Tom Hardy), einen Laufburschen für die mächtige Familie Harrigan, die vom kriminellen Unterweltboss Conrad (Pierce Brosnan) und dessen Frau Maeve (Helen Mirren) angeführt wird. Harry erledigt für die Harrigans die Drecksarbeit, bis sich die Fronten eines Tages verhärten.