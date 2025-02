Nachschub für Helldivers 2: Jetzt gibt's Granaten mit Propeller und Bomben als Rucksack

Helldivers 2 kündigt mit Servants of Freedom ein neues Warbond an, das am 6. Februar erscheint. Enthalten sind mehrere neue Waffen und Taktikausrüstung, die ihr wie gewohnt über verdiente Medaillen freischaltet. Um das Warbond zu aktivieren, braucht ihr Super Credits, die ihr entweder für Echtgeld kaufen oder auf dem Schlachtfeld finden könnt. Im Gegensatz zu Battle Passes in vielen anderen spielen, laufen Warbonds in Helldivers 2 nicht nach einer gewissen ab und bleiben permanent verfügbar.