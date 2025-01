Neuer Horrorfilm: The Woman in the Yard geht im Trailer auf die Jagd nach Kindern

Das renommierte Grusel-Studio Blumhouse hat für den Frühling einen neuen Horrorfilm am Start.

The Woman in the Yard erzählt die Geschichte einer Familie, die in einem abgelegenen Farmhaus lebt. Eines Tages erscheint eine schwarz gekleidete Frau (Okwui Okpokwasili) aus dem Nichts im angrenzenden Feld. Zunächst scheint sie harmlos, doch schon bald trachtet sie nach dem Leben der Kinder und Mutter Ramona (Danielle Deadwyler) muss sich zur Wehr setzen.

Regie führt Jaume Collet-Serra, der zuletzt mit dem Netflix-Film Carry-On von sich reden machte.

The Woman in the Yard kommt am 27. März 2025 in die deutschen Kinos.