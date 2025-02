Neuer Trailer zu Borderlands 4 zeigt mehr vom Gameplay und verrät das Release-Datum

Auf der State of Play am 12. Februar 2025 gab es auch Neuigkeiten zu Borderlands 4. Der Koop-Shooter zeigt in einem frischen Trailer mehr vom Gameplay, das im Vergleich zu den Vorgängern noch einmal eine Stufe schneller geworden zu sein scheint.

Die beste Nachricht hebt sich der Trailer aber für den Schluss auf, nämlich den Release-Termin: Borderlands 4 erscheint am 23. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Im Frühjahr soll es zudem noch eine weitere State of Play geben, die sich ausschließlich um Borderlands 4 dreht.