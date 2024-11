Neuer WoW-Kurzfilm zeigt Allerias Vergangenheit, jetzt fordern Fans eine ganze Serie in diesem Stil

Blizzard hat erstmals einen animierten Kurzfilm zu Word of Warcraft: The War Within veröffentlicht. Das knapp fünf Minuten lange Video trägt den Titel Alleria: Light an Shadow und erzählt die Geschichte, wie Alleria Windrunner zu einer von Azeroths mächtigsten Heldinnen geworden ist. Eine besonders große Rolle spielt dabei die Verbindung zu ihrer Schwester Vereesa.

Die Kommentare freuen sich über die Lore-Ergänzung. Einige fordern jetzt sogar eine ganze Animationsserie in dem Stil. So schreibt zum Beispiel der YouTube-Nutzer krogrash:

»Bitte Blizzard, wir brauchen eine animierte Serie, die beim ersten Krieg startet und die Geschichte von Warcraft neu erzählt. Die Fans werden es lieben!«

Die YouTube-Nutzerin Beautiful-ChihokoKunai weist auf die Vorteile für neue Spieler hin:

»Blizzard muss wirklich eine animierte Serie wie The Legend of Vox Machina machen, in der die gesamt Lore gezeigt wird. Das würde auch neuen Spielern helfen, die noch nicht viel über die Geschichte wissen.«

Bildquelle: Activision-Blizzard.