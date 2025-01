No Man's Sky hört nicht auf zu wachsen, enthüllt neue Gasriesen, Ozean- und Bergwelten

Auch nach weit über 30 großen Updates hören die Entwickler von No Man's Sky nicht auf. Jetzt veröffentlichen sie den riesigen zweiten Teil des sogenannten Worlds-Updates, das viele Bereiche der Weltraum-Sandbox grundlegend überarbeitet. Unter anderem gibt es folgende Neuerungen:

- Die Terrain-Generierung wurde erneuert und ihr könnt nun abwechslungsreichere Landschaften mit hohen Bergen, tiefen Tälern und weiten Ebenen erkunden.

- Es gibt jetzt Dschungelbiome mit dichten Wäldern.

- Eine ganz neue Klasse von Planeten wurde eingeführt, die nur mit einem lila Hyberantrieb zu erreichen sind.

- Ozeane reichen nun viel weiter hinab und in den Tiefen erwarten euch neue Kreaturen.

- Das Inventar lässt sich nun nach verschiedenen Werten sortieren-

- Es gibt nun Gasgiganten, die ihr (auf eigene Gefahr) erkunden könnt.

Die Liste ließe sich noch beliebig fortführen: In Worlds Part 2 erwarten euch neue Story-Missionen, Bossgegner, Ausrüstungsgegenstände und vieles mehr. Die kompletten Patch Notes lest ihr auf der offiziellen Website von No Man's Sky.