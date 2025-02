Noch vor Superman oder Batman jagte The Phantom Verbrecher - jetzt bekommt er ein neues Spiel

Superman ist der erste Superheld überhaupt? Falsch! Tatsächlich gab es schon einige Jahre vorher eine Figur, die als Superheld bezeichnet werden kann. Die Rede ist von The Phantom, einem maskierten Kämpfer wider Unrecht und Gesetzlosigkeit, der seit Jahrhunderten im Dschungel lebt und in Wahrheit von vielen Männern verkörpert wird, die die Maske stets an ihre Nachfahren weitergeben. The Phantom existiert seit 1936, damals erschienen seine Abenteuer noch als kurzer Comicstrips in Tageszeitungen. Superman schlüpfte das erste Mal im Jahr 1938 in den blauen Strampelanzug, um auf Verbrecherjagd zu gehen, Batman im Jahr 1939.

The Phantom ist zwar ebenfalls ein maskierter Held, hat aber keine klassischen Superkräfte, sondern verlässt sich wie Batman auf seine Intelligenz und sein Geschick. Deshalb greift er zur Selbstverteidigung auch auf verhältnismäßig profane Mittel zurück – fliegende Fäuste und Pistolen.

Davon werdet ihr auch im neuen Spiel rege Gebrauch machen können. Immerhin wird es ein sehr klassischer 2D-Brawler, in dem ihr entweder als The Phantom oder seine Begleiterin Diana Palmer auf Prügeltournee geht und dabei vor allem den Schurken der Singh-Bruderschaft die Leviten lest. Das Spiel ist für 2025 geplant.