»Pferdeanimation auf einem neuen Level« - Nächstes Ostwind-Spiel setzt auf Realismus und Open World

Das Münchener Studio Aesir Interactive will mit Ostwind: Die Legende von Khiimori hoch hinaus. Nicht nur wird eine realistische und offene Welt angestrebt, auch in Sachen Pferdeanatomie hat man sich einiges vorgenommen. In einem neuen Video nimmt uns das Team mit hinter die Kulissen des anstehenden Adventure-Spiels und lässt uns einen Blick auf das Gameplay werfen.

Das Team stellt seine Vision, die Welt und Ziele vor. Dabei sind die drei Hauptsäulen des neuen Ostwind-Spiels die Mongolei, das 13. Jahrhundert und natürlich Pferde. Um letzterem gerecht zu werden, ist viel Arbeit in eine authentische Darstellung von Anatomie und Verhalten der majestätischen Wesen geflossen. Pferde sollen in diesem Spiel zum Mittelpunkt werden und die Mongolei des 13. Jahrhunderts ist dafür der perfekte Schauplatz. Hier waren Pferde lebenswichtige Begleiter für die Jagd, Transport und Reisen.

Eine besondere Mechanik im Spiel ist der Wind. Dieser wird beispielsweise bei der Jagd oder dem Zähmen von Pferden von Bedeutung sein, da er euren Eigengeruch weiterträgt – also nicht euren, sondern den eures Charakters. Auch werfbare »Geruchsbomben« werden eine Rolle beim Anlocken von Tieren spielen.

Ostwind: Die Legende von Khiimori kann aktuell auf Kickstarter unterstützt werden. Die Kampagne ist bereits erfolgreich finanziert, aber es stehen immer noch Meilensteine aus. Erscheinen soll das Spiel im März 2026, aber es startet noch dieses Jahr in den Early Access.