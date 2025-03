Reacher stellt euch im offiziellen Video zur Amazon-Serie die wichtigsten Figuren von Staffel 3 vor

Seit dem 20. Februar 2025 läuft auf Amazon Prime Video die dritte Staffel der beliebten Action-Serie Reacher. Nun hat der Streaming-Dienst ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die wichtigsten Charaktere der neuen Season im Schnelldurchlauf vorgestellt und mit aussagekräftigen Szenen aus der Serie untermalt werden.

Darum geht’s in Staffel 3: Jack Reacher (Alan Ritchson) arbeitet mit der DEA zusammen, um dem mächtigen Verbrecher Zachary Beck (Anthony Michael Hall) das Handwerk zu legen. Dafür schleust er sich undercover in ein und infiltriert die kriminellen Geschäfte. Bei den Ermittlungen trifft Jack auf einen alten Bekannten, an dem er sich schon seit vielen Jahren rächen möchte.

