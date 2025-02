Realismus-Fans aufgepasst: In Door Kickers 2 ist zum 1.0-Release echte Militär-Taktik gefragt

Am 10. Februar 2025 hat Door Kickers 2: Task Force North den Early Access verlassen und hat nun auch eine komplette Kampagne.

Der neueste Trailer stellt das Spiel und die Funktionen zum Stand von Update 1.0 nochmal genauer vor. Im taktischen 2D-Shooter kommandiert ihr eine Spezialeinheit durch verschiedene Einsätze. Team und Ausrüstung stellt ihr selbst zusammen, wobei es verschiedene Klassen gibt, deren Charaktere unterschiedliche Stärken und Schwächen haben.

Das Gameplay läuft in Echtzeit ab; ihr könnt aber jederzeit pausieren, um eure nächste Aktion genau zu planen. Die Missionen lassen sich auf verschiedene Arten lösen, was auch an der zerstörbaren Umgebung liegt.

Dazu kommen ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler und ein Missionseditor, mit dem ihr eigene Karten erstellen und anderen zur Verfügung stellen könnt.

Door Kickers 2 findet ihr auf Steam zum regulären Preis von 24 Euro.