Recur - In diesem abgefahrenen Plattformer deutscher Entwickler spielt ihr mit der Zeit

Die Macher von A Juggler's Tale haben wieder zugeschlagen. Das deutsche Studio Kaleidoscube, das bereits 2021 mit einem wunderschönen Puzzle-Sidescroller von sich reden machte, arbeitet an einem neuen Projekt. In Recur, so der Name des Spiels, steuert ihr einen Postboten, der plötzlich in der Lage ist, die Zeit zu kontrollieren.

Und das ist auch gut so. Denn die Welt steht vor dem Untergang und ihr seid der Einzige, der sie noch retten kann. Mit euren Zeit-Kräften löst ihr Rätsel und überwindet verschiedene Hindernisse. Und vielleicht findet ihr am Ende sogar heraus, wie ihr eure übernatürlichen Fähigkeiten erhalten habt. Ein Releasedatum gibt's noch nicht, die Ankündigung steht noch aus.