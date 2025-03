RoboCop ist zurück: Im nächsten Kapitel von Rogue City kämpft ihr gegen Hightech-Bedrohungen

Gerade als ihr eure verchromte Polizeimarke schon längst in den Tiefen eurer Schreibtischschublade begraben habt, kommen Teyon und Nacon mit einem neuen RoboCop-Spiel um die Ecke. Naja, »neu« ist in diesem Falle nicht ganz richtig, denn bei RoboCop: Rogue City - Unfinished Business handelt es sich - wie der Name vermuten lässt - um eine Erweiterung für das Spiel von 2023. Diese steht jetzt allerdings für sich und setzt nicht voraus, dass ihr RoboCop: Rogue City bereits besitzt.

In Unfinished Business seid ihr abermals als RoboCop dabei, für Recht und Ordnung zu sorgen. Nachdem ihr den Gangs in Detroit endgültig das Handwerk gelegt habt, schält sich jetzt ein neuer Feind aus dem Nebel. Der Omni-Tower, der den Städtern Schutz und Wohnraum bieten soll, wird von Hightech-Söldnern eingenommen und in eine tödliche Festung verwandelt. Keine Frage, da muss eingeschritten werden.

Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt, dafür aber ein Fenster. Unfinished Business soll noch diesen Sommer auf Xbox, PlayStation und Steam erscheinen.