Rom ist gefallen - Im Aufbau-Survival-Mix Romestead müsst ihr eure Heimat wieder aufbauen

Aufbauspiele mit Römer-Setting haben momentan Konjunktur. Doch während die großen Genre-Vertreter wie Citadelum und Anno 117 vor allem das Aufbau-Element in den Vordergrund rücken, will das kommende Indie-Spiel Romestead vom schwedischen Studio Beartwigs den Faktor Survival mit in den Mix bringen - inklusive Zombies.

In Romestead ist das römische Reich gefallen. Ihr spielt eine Gruppe von überlebenden Römern, die sich irgendwo in der weiten Welt eine neue Heimat aufbauen müssen. Aus einer isometrischen Perspektive erkundet ihr, baut Rohstoffe ab, ladet neue Siedler ein und baut so nach und nach eure eigene Stadt auf. Aber Achtung. Nachts stellen euch die untoten Legionen Roms unablässig nach.

Auf Steam könnt ihr das Romestead bereits jetzt eurer Wunschliste hinzufügen; ein konkretes Releasedatum gibt es aber noch nicht.