Severance. Im Story-Recap fasst Keanu Reeves für euch alles Wichtige für Staffel 2 zusammen

Ja, eure Ohren spielen euch da keinen Streich. Zum Start der 2. Staffel gibt der John-Wick-Darsteller eine ziemlich abgedrehte Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse in Severance zum Besten.

Statt Szenen aus der 1. Staffel mit einem Voiceover von Keanu Reeves schauen sich in diesem skurrilen Story-Recap die Figuren der Serie selbst in einem Animationsfilm an, in dem sie selbst als Knetfiguren zu sehen sind. Reeves verkörpert dabei die Firmenzentrale von Luman Industries, dem Unternehmen, für das die Charaktere der Sci-Fi-Mystery-Serie arbeiten.

Die 2. Staffel von Severance läuft bereits seit dem 17. Januar 2025 auf AppleTV+, die Folgen erscheinen einzeln im Wochenrhythmus.