Shooter-Hoffnung Out of Action zeigt knallharte PvP-Kämpfe mit Cyberpunk-Upgrades

Der neueste Trailer zu Out of Action entführt euch frische Feuergefechte aus dem kommenden Cyberpunk-Shooter. Nach dem durchschlagenden Erfolg beim Steam Next Fest im Februar 2024 geht der Indie-FPS nun in die Pre-Alpha-Phase, exklusiv zugänglich über Patreon.

Als Unterstützer erhaltet ihr Zugang zur aktuellen Offline-Pre-Alpha sowie zu allen zukünftigen Updates bis zum Release. Zudem könnt ihr an kommenden PvP-Playtests teilnehmen und exklusive Discord-Kanäle nutzen.